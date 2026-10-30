2026-10-30 19:20:56

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε τον Οκτώβριο η εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», καθώς ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τη δημοσιογραφία που βασίζεται στην έρευνα, την τεκμηρίωση και την αποκάλυψη.



Με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τις συγκλονιστικές μαρτυρίες και τα σοβαρά τεκμήρια που παρουσίασε για σημαντικές υποθέσεις, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,7% και 4,4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.



Η «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 19,8%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 9,1 μονάδες διαφορά.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 28,8% σε επιμέρους γυναικείο κοινό και 26,4% σε επιμέρους ανδρικό κοινό.



Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα ενώνουν τα κομμάτια πολύκροτων υποθέσεων, θα ερευνούν σε βάθος όσα βρίσκονται πίσω από τις επίσημες εκδοχές και θα φωτίζουν γεγονότα, πρόσωπα και νέα στοιχεία.



Πηγή: tvnea.com



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