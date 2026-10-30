Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, το ERT COSMOS μεταδίδει για πρώτη φορά τρεις σειρές ελληνικής μυθοπλασίας της ΕΡΤ, από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Στη σειρά «Το τελευταίο νησί», ένας νεαρός γιατρός προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν του σε ένα ακριτικό νησί.

Η σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» ακολουθεί τη νεανική ζωή της κορυφαίας υψιφώνου και την αναζήτηση της αγάπης που θα την αγαπήσει γι’ αυτό που είναι.

Στην «Έρημη Χώρα», μια κοινωνική λειτουργός παλεύει να προστατεύσει ένα ορφανό κορίτσι και έρχεται αντιμέτωπη με τον πεισματάρη παππού του. Τρεις διαφορετικές ιστορίες γύρω από την οικογένεια, την απώλεια και τις δεύτερες ευκαιρίες.







«Το τελευταίο νησί»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…







Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη







«Η Μαρία που έγινε Κάλλας»

Κάθε Τετάρτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)













Παρακολουθούμε τη Μαρία μέσα από τη σχέση της με τα βασικά πρόσωπα της νεανικής ζωής της: τη μητέρα της, την Ισπανίδα δασκάλα της, τον βαρύτονο εραστή της, την πιανίστρια αδελφή της, τον Γερμανό μαέστρο. Όμως, καθένας από αυτούς, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της, έχει άλλα σχέδια για εκείνη.







Μ’ ένα ταξίδι ανάμεσα στην αγάπη και στην αιωνιότητα, η Μαρία ψάχνει κάποιον που θα την αγαπήσει γι’ αυτό που είναι, χωρίς όρους ή απαιτήσεις. Η έλλειψη αγάπης αποτελεί την κινητήρια δύναμη, ώστε να αναπτύξει το ταλέντο της και να καλλιεργήσει τη μοναδική φωνή της, που αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για την όπερα παγκοσμίως, ακόμη και σήμερα.







Η σειρά βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών από το βιβλίο «Η άγνωστη Κάλλας» του ιστορικού Νικόλα Πετσάλη-Διομήδη.







Σενάριο (head–writer)-σκηνοθεσία: Όλγα Μαλέα

Σεναριογράφοι: Απόστολος Αλεξόπουλος, Βαγγέλης Νάσης, Πένυ Φυλακτάκη, Μανίνα Ζουμπουλάκη

Παίζουν: Ελένη Ράντου (Λίτσα, μητέρα της Μαρίας), Ρένια Λουιζίδου (Ελβίρα, Ισπανίδα δασκάλα), Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου (πρωτοεμφανιζόμενη λυρική σοπράνο και φοιτήτρια υποκριτικής, στον ρόλο της Μαρίας), Demy Παπαδέα (Τζάκι, αδελφή της Μαρίας), Κάρμεν Ρουγγέρη (Φρόσω, γιαγιά της Μαρίας), Ιωάννης Παπαζήσης (Μαγκλιβέρας, βαρύτονος, εραστής της Μαρίας), Μάξιμος Μουμούρης (Μπόντμαν, Γερμανός αρχαιοκάπηλος), Χάρης Μαυρουδής (Μάριο Μπονάλτι, Ιταλός αξιωματικός, θαυμαστής της Μαρίας)







«Έρημη Χώρα» – Α′ κύκλος

Κάθε Πέμπτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)













Όταν η Εύα, μια 11χρονη Ελληνορουμάνα που έχει πρόβλημα με την ομιλία, χάνει την ίδια μέρα και τους δυο της γονείς σε δυστύχημα, ο Λουκάς, ο ερημίτης ρατσιστής παππούς της που δεν την έχει δει ποτέ, είναι ο μόνος συγγενής της που μπορεί να αναλάβει την κηδεμονία της, αλλά εκείνος την αρνείται πεισματικά.

Την άγνωστη τύχη της Εύας αναλαμβάνει τότε η Μαρίνα, μια 40χρονη κοινωνική λειτουργός με διαλυμένη οικογένεια, που αποφασίζει να παλέψει με τον Λουκά και το παρελθόν του, αναγκάζοντας έτσι εκείνον αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τη σωτηρία τους.







Σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Παίζουν: Γιώργος Κέντρος (Λουκάς), Δανάη Σκιάδη (Μαρίνα), Γιώργος Καραμίχος (Μάνος), Άννα Μαρία Μαρινάκη (Εύα), Νίκος Αρβανίτης (Στέλιος), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Χριστίνα), Γιώργος Γιαννόπουλος (Σερίφης), Χρήστος Κοντογεώργης (Μάρκος), Αλεξία Σαπρανίδου (Σοφία), Στέλιος Ξανθουδάκης (Χρήστος), Κίττυ Παϊταζόγλου (Στέλλα), Δημήτρης Αριανούτσος (Ανδρέας), Κωνσταντίνος Μαγκλάρας (Στράτος) και οι Ρουμάνοι ηθοποιοί Stefania Marola (Ντανιέλα), Carmen Ionescu (Ελένα), Mihai Dinvale (Βλαντ)







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Three ERT drama series premiere on ERT COSMOS

Starting Monday, 2 November, ERT COSMOS presents three Greek drama series from ERT for the first time, airing Monday through Thursday at 23:00 Athens time.







In “The Last Island,” a young doctor tries to leave his past behind on a remote border island. “Maria: The Unknown Callas” follows the great soprano’s early years and her search for someone who will love her for who she is. In “The Wilder,” a social worker fights to protect an orphaned girl, coming up against her stubborn grandfather. Three distinct stories about family, loss, and second chances.







“The Last Island”

Every Monday and Tuesday at 23:00 Athens time

Pavlos, a talented medical graduate, sees his life change dramatically after his involvement in a car accident that kills his fellow student and high school sweetheart. Trying to heal the wounds of the past, he builds a new life as a doctor on a small, remote border island. There, his relationships with the islanders bring haunting secrets, revelations, and romance to the surface, disrupting his quiet, secluded existence and reminding him that the past can find him even there…







Written by: Yorgos Teltzidis and Katia Papaioannou

Directed by: Filippos Tsitos

Cast: Andreas Konstantinou (Pavlos), Danae Skiadi (Maria), Thodoris Atheridis (Stamatis), Maria Kallimani (Despina), Michalis Iatropoulos (Manos), Thanasis Banousis (Giorgos), Panagiota Papadimitriou (Vasiliki), Andreas Lampropoulos (Lazaros), Thanos Alexiou (Petros), Nikos Mellos (Stratis), Eleftheria Komi (Lena), Thaleia Papakosta (Liza), and Natalia Tsaliki.







“Maria: The Unknown Callas”

Every Wednesday at 23:00 Athens time

The series follows Maria through her relationships with the central figures of her youth: her mother, her Spanish teacher, her baritone lover, her pianist sister, and a German conductor. Yet each of them, captivated by her talent, has different plans for her.







On a journey between love and immortality, Maria searches for someone who will love her for who she is, without conditions or demands. The absence of love drives her to develop her talent and nurture her unique voice, which remains a benchmark in opera worldwide to this day.







The series draws on material from historian Nicholas Petsalis-Diomidis’s book “The Unknown Callas.”







Head writer and director: Olga Malea

Writers: Apostolos Alexopoulos, Vangelis Nasis, Peny Fylaktaki, and Manina Zoumboulaki

Cast: Eleni Randou (Litsa, Maria’s mother), Renia Louizidou (Elvira, her Spanish teacher), Cleopatra Eleftheriadou (a lyric soprano and acting student making her screen debut as Maria), Demy Papadea (Jackie, Maria’s sister), Carmen Rouggeri (Froso, Maria’s grandmother), Ioannis Papazisis (Magliveras, a baritone and Maria’s lover), Maximos Moumouris (Botman, a German antiquities trafficker), and Haris Mavroudis (Mario Bonaldi, an Italian officer and admirer of Maria).







“Wilder (Season 1)”

Every Thursday at 23:00 Athens time

When Eva, an 11-year-old Greek Romanian girl with a speech impediment, loses both parents in an accident on the same day, Loukas, her reclusive, racist grandfather, is the only relative who can become her guardian. But he has never met her and stubbornly refuses to take her in.







With Eva’s future uncertain, Marina, a 40-year-old social worker whose own family has fallen apart, steps in. Determined to fight for the girl, she confronts Loukas and his past, forcing both him and herself to face the possibility of redemption for the first time.







Written and directed by: Yorgos Gkikapeppas

Cast: Giorgos Kentros (Loukas), Danae Skiadi (Marina), Yorgos Karamihos (Manos), Anna Maria Marinaki (Eva), Nikos Arvanitis (Stelios), Alexandra Aidini (Christina), Giorgos Giannopoulos (Sheriff), Christos Kontogeorgis (Markos), Alexia Sapranidou (Sofia), Stelios Xanthoudakis (Christos), Kitty Paitazoglou (Stella), Dimitris Arianoutsos (Andreas), Konstantinos Maglaras (Stratos), and Romanian actors Stefania Marola (Daniela), Carmen Ionescu (Elena), and Mihai Dinvale (Vlad).

Πηγή: tvnea.com