2026-10-31 17:39:30
Φωτογραφία για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Η χορωδία μας τραγούδησε στην Ίμβρο και συγκίνησε τον εκεί ελληνισμό.
Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026, η χορωδία μας πραγματοποίησε ένα όνειρο, για το οποίο το Διοικητικό της Συμβούλιο δούλευε για καιρό. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ.Σύσσωμο το αποδεκατισμένο, αλλά ένθερμο ελληνικό στοιχείο του νησιού, με τους 41 μαθητές, τους δασκάλους και τους καθηγητές των ελληνικών μειονοτικών σχολείων, γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» στο ομώνυμο sidirodromikanea
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