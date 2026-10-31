2026-10-31 12:52:40
Φωτογραφία για Πρώτο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο
Πρωτιά κατέγραψε το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό με 14,3% και διαφορά 4,6 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 16,3% και διαφορά 7,1 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Το «The 2Night Show» παρακολουθήσαν κατά μέσο όρο 877.655 τηλεθεατές, έστω για 1΄, στο σύνολο κοινού, με τις γυναίκες να καταγράφουν μέχρι και 21,9% σε επιμέρους κοινό και τους άντρες αντίστοιχα μέχρι και 21,7%.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1 το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτολγου, θα συνεχίσει να κάνει τα βράδια μας μοναδικά ενδιαφέροντα και απολαυστικά!

 

Πηγή: tvnea.com
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