2026-10-31 08:04:51
Φωτογραφία για Απόστολος Βαλτάς: Ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός μετά τη συνάντηση των φαρμακοποιών της νότιας Ευρώπης στη Μπολόνια
Ξεκάθαρη η θέση του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ότι ο μέλλον του φαρμακείου δεν μπορεί να είναι ούτε η επιστροφή στο χθες ούτε η άκριτη αποδοχή κάθε αλλαγής που επιβάλλει η αγορά

Σε μία εκτεταμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας διατύπωσε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βίωσε κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα, όπως τη χαρακτήρισε, ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνάντησης που είχαν στην Μπολόνια της Ιταλίας στις 26 και 27 Οκτωβρίου οι αντιπροσωπείες των εθνικών Φαρμακευτικών Συλλόγων της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας.

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