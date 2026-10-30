2026-10-30 08:13:13

Η Τουρκία επιταχύνει σιδηροδρομικά έργα αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού διαδρόμου που θα συνδέει την Κίνα και την Ευρώπη μέσω της επικράτειάς της έως το 2031, καθώς οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις διαταράσσουν τις παραδοσιακές εμπορικές οδούς, ανέφερε την Πέμπτη η ιαπωνική έκδοση επιχειρηματικών και οικονομικών ειδήσεων Nikkei Asia .Οι sidirodromikanea

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