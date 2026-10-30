Η Τουρκία σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση Κίνας και Ευρώπης έως το 2031, σύμφωνα με έκθεση.
2026-10-30 08:13:13
Η Τουρκία επιταχύνει σιδηροδρομικά έργα αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού διαδρόμου που θα συνδέει την Κίνα και την Ευρώπη μέσω της επικράτειάς της έως το 2031, καθώς οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις διαταράσσουν τις παραδοσιακές εμπορικές οδούς, ανέφερε την Πέμπτη η ιαπωνική έκδοση επιχειρηματικών και οικονομικών ειδήσεων Nikkei Asia .Οι sidirodromikanea
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