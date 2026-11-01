2026-11-01 08:36:08
Φωτογραφία για ΚΕΝΟ ΣΤΟ Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ

 



Η επισήμανση «Απομνημονεύστε τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη: Το “κενό” του Gov.gr Wallet χωρίς internet» αναφέρεται σε ένα σημαντικό τεχνικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής Gov.gr Wallet όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός σύνδεσης (offline).

Τι συμβαίνει με το Gov.gr Wallet χωρίς Internet;1. Τα έγγραφα εμφανίζονται εκτός σύνδεσης

Ταυτότητα & Δίπλωμα: Τα αποθηκευμένα ψηφιακά έγγραφα (π.χ. Ψηφιακό Δελτίο Ταυτότητας, Άδεια Οδήγησης, Κάρτα Αναπηρίας κ.ά.) είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi ή δεδομένα κινητής).

2. Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) δεν εμφανίζεται offline

Μηχανισμός Ασφαλείας: Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και αυξημένης ασφάλειας, ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) δεν αποθηκεύεται μόνιμα στη συσκευή του χρήστη.

Διαδικασία: Κάθε φορά που ζητείται η προβολή του ΠΑ μέσω του Wallet, απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και ταυτοποίηση, καθώς ο αριθμός ανασύρεται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο από τα κεντρικά δημόσια μητρώα (MyInfo).

Το «Κενό»: Εάν βρεθείτε σε σημείο χωρίς σήμα/internet (π.χ. υπόγεια, ορεινές περιοχές) και χρειαστεί να δηλώσετε τον Προσωπικό Αριθμό σας σε κάποια συναλλαγή ή φορέα, η εφαρμογή δεν θα μπορεί να τον προβάλει.

Τι προτείνεται στους πολίτες

Απομνημόνευση ή Καταγραφή: Συνιστάται να γνωρίζετε ή να έχετε σημειώσει κάπου τον Προσωπικό σας Αριθμό (ΠΑ), ώστε να μην εξαρτάστε αποκλειστικά από την εφαρμογή όταν δεν υπάρχει δίκτυο.

Νέες Ταυτότητες: Στις νέες φυσικές αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται, ο Προσωπικός Αριθμός αναγράφεται και στο ίδιο το έντυπο/κάρτα, εξαλείφοντας την ανάγκη ψηφιακής προβολής.



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