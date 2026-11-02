Πρώτος τον Οκτώβριο, στη νέα τηλεοπτική σεζόν και από την αρχή του 2026, στο σύνολο ημέρας και στην prime time.Ο ALPHA διατηρεί την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, καταγράφοντας πρωτιά σε όλα τα κοινά, τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του σταθμού, η οποία αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της τηλεοπτικής σεζόν, αλλά και από την αρχή του έτους.Οκτώβριος 2026: Πρωτιά σε όλα τα κοινάΤον Οκτώβριο, ο ALPHA κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας, με 13,2% στο σύνολο του πληθυσμού (SKAI 13,0%, MEGA 12,2%, ANT1 10,6%, STAR 7,8%, OPEN 5,9%, ΕΡΤ1 3,4%) και 13,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 11,4%, SKAI 9,0%, STAR 8,9%, ANT1 8,6%, OPEN 4,0%, ΕΡΤ1 2,7%).Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην prime time (20:00-24:00), όπου ο σταθμός βρέθηκε στην κορυφή και στα δύο κοινά, σημειώνοντας 15,1% στο σύνολο του πληθυσμού (SKAI 14,8%, ANT1 12,0%, MEGA 10,7%, STAR 7,8%, OPEN 3,7%, ΕΡΤ1 3,1%) και 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 9,9%, STAR 9,6%, SKAI 9,6%, ANT1 9,5%, OPEN 3,6%, ΕΡΤ1 2,4%).Τηλεοπτική σεζόν 2026-2027: Σταθερά στην πρώτη θέσηΗ πρωτιά του Οκτωβρίου δεν αποτελεί μεμονωμένη επίδοση. Από την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, στις 21 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2026, ο ALPHA διατηρεί την πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας με 13,5% στο σύνολο του πληθυσμού (SKAI 12,9,%, MEGA 12,2%, ANT1 10,4%, STAR 7,8%, OPEN 6,0%, ΕΡΤ1 3,4%) και 13,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 11,7%, STAR 8,8%, SKAI 8,8%, ANT1 8,6%, OPEN 4,1%, ΕΡΤ1 2,7%).Ακόμη υψηλότερες είναι οι επιδόσεις του στην prime time (20:00-24:00), όπου προηγείται με 15,9% στο σύνολο του πληθυσμού (SKAI 14,9,%, ANT1 11,7%, MEGA 10,8%, STAR 7,9%, OPEN 3,8%, ΕΡΤ1 3,2%) και 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 10,1%, STAR 9,7%, SKAI 9,4%, ANT1 9,2%, OPEN 3,6%, ΕΡΤ1 2,4%).2026: Η πρωτιά έχει διάρκειαΗ συνολική εικόνα του έτους επιβεβαιώνει τη σταθερότητα αυτής της πορείας. Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2026, ο ALPHA παραμένει πρώτος στο σύνολο ημέρας, καταγράφοντας 13,3% στο σύνολο του πληθυσμού (MEGA 12,4%, SKAI 10,0%, ANT1 9,2%, STAR 8,2%, OPEN 6,1%, ΕΡΤ1 4,5%) και 12,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 11,5%, STAR 8,7%, ANT1 8,3%, SKAI 7,3%, OPEN 4,1%, ΕΡΤ1 3,6%).Στην prime time (20:00-24:00), ο σταθμός διατηρεί επίσης την πρώτη θέση και στα δύο κοινά, με 14,9% στο σύνολο του πληθυσμού (MEGA 12,0%, ANT1 10,4%, SKAI 9,7%, STAR 8,9%, ΕΡΤ1 4,8%, OPEN 3,9%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 10,6%, STAR 10,1%, ANT1 8,7%, SKAI 7,7%, ΕΡΤ1 3,8%, OPEN 3,4%).Τρεις διαφορετικές χρονικές περίοδοι, μία κοινή εικόνα: ο ALPHA στην κορυφή. Η πρωτιά του Οκτωβρίου, η δυναμική της νέας τηλεοπτικής σεζόν και η συνολική επίδοση του έτους αποτυπώνουν μια σταθερή παρουσία στην πρώτη θέση, με την προτίμηση των τηλεθεατών να καταγράφεται τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54.Alpha News στην κορυφή και τον ΟκτώβριοΤον Alpha εμπιστεύθηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους και τον Οκτώβριο.Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ από Δευτέρα έως Παρασκευή κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 13,2% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρα μετάδοσης.Και το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων στην πρώτη θέση με ποσοστό 15,6% στο δυναμικό κοινό Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Από Δευτέρα έως Παρασκευή με τη Μίνα Βάρσου και την Έφη Μπαρμπάτση, το Μεσημεριανό Δελτίο σημείωσε πρωτιά με ποσοστό 16,1% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Πρωτιά και το Μεσημεριανό του Σαββατοκύριακου με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και τον Σταύρο Μονεμβασιώτη και ποσοστό 14,7% στο δυναμικό κοινό και 17,6% στο σύνολο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Σχόλιο: Τι έγινε βρε παιδιά; Κόλλησαν τα μηχανάκια τον ALPHA;Πηγή: tvnea.com