Περισσότεροι μάρτυρες καταθέτουν αυτή την εβδομάδα στη δίκη για τα Τέμπη - Ποια έγγραφα περιμένει το δικαστήριο.
2026-11-02 12:38:37
Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις και οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 21.Σήμερα, θα καταθέσουν έξι μάρτυρες μεταξύ των οποίων συγγενείς του Βάιου Βλάχου και του Ιωάννη Βουτσινά, δύο εκ των 57 θυμάτων. Πρώτος στη λίστα των μαρτύρων sidirodromikanea
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