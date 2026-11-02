2026-11-02 13:24:40
Φωτογραφία για ΠΦΣ – ΙΔΕΕΑΦ: Διαδικτυακό σεμινάριο για Γρίπη, Πνευμονιόκοκκο και RSV την Τετάρτη 4/11



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) διοργανώνουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00, ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων – Γρίπη, Πνευμονιόκοκκος, RSV»

Το σεμινάριο εστιάζει στην πρακτική συμβολή του φαρμακοποιού στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων κατά τη χειμερινή περίοδο και μοριοδοτείται με 2 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από το ΙΔΕΕΑΦ.

Θεματολογία

Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης βρίσκονται:

Οι ισχύουσες συστάσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για γρίπη, πνευμονιόκοκκο και RSV.

Η αναγνώριση των ομάδων πληθυσμού στις οποίες απευθύνεται κάθε εμβολιασμός.

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες και η διαχείριση της εμβολιαστικής διστακτικότητας στο φαρμακείο.

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