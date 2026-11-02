Ανατροπή στον αρχικό προγραμματισμό του Alpha για τη νέα δραματική σειρά «Για σένα», με το κανάλι να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταθέσει την πρεμιέρα της για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.Η σειρά, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, βρισκόταν ήδη σε τροχιά πρεμιέρας, ενώ είχε προγραμματιστεί και ειδική avant-premiere για τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, η εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω της σύμπτωσής της με την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Παρά την αρχική προσδοκία ότι θα οριζόταν νέα ημερομηνία, ο σχεδιασμός φαίνεται πως αλλάζει συνολικά.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, η διοίκηση του Alpha εξετάζει το ενδεχόμενο η σειρά να κάνει τελικά πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2027, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο πρόγραμμα και μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης.Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με τον σχεδιασμό της prime time. Εφόσον η σειρά ξεκινούσε άμεσα, θα μπορούσε να μεταδίδεται μόλις μία φορά την εβδομάδα, κάτι που δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τον αρχικό προσανατολισμό της ως καθημερινής παραγωγής. Αντίθετα, μετά τις γιορτές αναμένεται να ολοκληρωθούν οι «Φόνοι στο καμπαναριό», αφήνοντας ελεύθερη τη βραδινή ζώνη της Παρασκευής και δημιουργώντας νέα περιθώρια για την ένταξή της στο πρόγραμμα.Προς το παρόν, ο Φεβρουάριος αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για την πρεμιέρα, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημέρες προβολής ή οι υπόλοιπες αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στο πρόγραμμα του σταθμού.Την ίδια στιγμή, ο Alpha συνεχίζει κανονικά την προώθηση της σειράς. Μάλιστα, ο Νίκος Τερζής, που υπογράφει τη μουσική, παρουσίασε το νέο τραγούδι της παραγωγής, με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.Πηγή: tvnea.com