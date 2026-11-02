«Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Κάτι Ψήνεται στον ΑΝΤ1, καθώς οι επιδόσεις του στην απογευματινή ζώνη οδηγούν το κανάλι σε επανεξέταση του σχεδιασμού του ενόψει Ιανουαρίου 2027.»Οι χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης έχουν ανοίξει τη συζήτηση για το εάν το μαγειρικό ριάλιτι θα παραμείνει στο πρόγραμμα ή εάν θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο πρότζεκτ. Στο τραπέζι των επιλογών βρίσκονται η επιστροφή του «Rouk Zouk» (δες εδώ), αλλά και ένα νέο comeback του «Flat Hunters», με τους μεσίτες.Πριν, όμως, ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα, ο σταθμός του Αμαρουσίου προχωρά σε μια κίνηση ενίσχυσης του «Κάτι Ψήνεται». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για μια ειδική έκδοση του παιχνιδιού, στην οποία συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μαγειρικής.Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται ο Ηλίας Κιαζόλι, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το «MasterChef 4» το 2020 και στη συνέχεια είδαμε και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και ο Γιώργος Πορφύρης. Ο τελευταίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο «MasterChef» το 2017, ενώ επέστρεψε στο ριάλιτι μαγειρικής ως «εισβολέας» στον κύκλο του 2023. Στο τηλεοπτικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται, επίσης, εμφανίσεις σε εκπομπές όπως το «Breakfast».Η ειδική αυτή έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια να αποκτήσει νέα δυναμική το «Κάτι Ψήνεται», την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο απογευματινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 από τη νέα χρονιά. Το ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη κίνηση θα καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιούΠηγή: tvnea.com