2026-11-03 11:29:56
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το Happy Day
Το Happy Day στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 18,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κοινωνία Ώρα MEGA με 16,3%, ενώ το Σήμερα κατέγραψε 8,6%.

Ακολούθησε το Καλημέρα Ελλάδα με 8,2%, ενώ το Stars System σημείωσε 6,6%. Η Ώρα Ελλάδος κινήθηκε στο 6,0%, με το Νωρίς Νωρίς να κλείνει την κατάταξη με 4,2%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα – Ψηλά το Χαμογέλα και Πάλι!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα – Ψηλά το Χαμογέλα και Πάλι!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/11/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/11/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα – Ψηλά το Χαμογέλα και Πάλι!
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα – Ψηλά το Χαμογέλα και Πάλι!
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις – Στη δεύτερη θέση το Studio στις 3
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις – Στη δεύτερη θέση το Studio στις 3
Prime Time Ζώνη: Στην κορυφή το «Σόι σου» - Δυνατή παρουσία για το GNTM και το «Ντέρτι»
Prime Time Ζώνη: Στην κορυφή το «Σόι σου» - Δυνατή παρουσία για το GNTM και το «Ντέρτι»
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για το The 2Night Show – Η εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για το The 2Night Show – Η εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/11/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/11/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις – Στη δεύτερη θέση το Studio στις 3
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις – Στη δεύτερη θέση το Studio στις 3
Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το Live News – Δυνατή επίδοση για το Deal και τον «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το Live News – Δυνατή επίδοση για το Deal και τον «Τροχό της Τύχης»
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Σε απόσταση αναπνοής τα MEGA Γεγονότα
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Σε απόσταση αναπνοής τα MEGA Γεγονότα
Prime Time Ζώνη: Στην κορυφή το «Σόι σου» - Δυνατή παρουσία για το GNTM και το «Ντέρτι»
Prime Time Ζώνη: Στην κορυφή το «Σόι σου» - Δυνατή παρουσία για το GNTM και το «Ντέρτι»
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για το The 2Night Show – Η εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για το The 2Night Show – Η εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης