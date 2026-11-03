2026-11-03 11:29:56

Το Happy Day στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 18,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κοινωνία Ώρα MEGA με 16,3%, ενώ το Σήμερα κατέγραψε 8,6%.



Ακολούθησε το Καλημέρα Ελλάδα με 8,2%, ενώ το Stars System σημείωσε 6,6%. Η Ώρα Ελλάδος κινήθηκε στο 6,0%, με το Νωρίς Νωρίς να κλείνει την κατάταξη με 4,2%.



Πηγή: tvnea.com



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