2026-11-03 11:29:55

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην ενημερωτική μάχη, σημειώνοντας 12,4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα MEGA Γεγονότα με 11,5%, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ ακολούθησε με 9,5%.



Το ANT1 News κατέγραψε 8,0%, ενώ το Star News σημείωσε 6,8%. Το Open News κινήθηκε στο 4,1%, με το δελτίο της ΕΡΤ1, που περιλαμβάνει αθλητικά και καιρό, να κλείνει την κατάταξη με 2,7%.



Πηγή: tvnea.com



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