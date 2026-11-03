2026-11-03 11:29:55
Το The 2Night Show βρέθηκε στην κορυφή της Late Night Ζώνης, σημειώνοντας 15,1% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Ακολούθησε το Tracker (III) με 5,8%, ενώ το All In κατέγραψε 3,6%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το Foxbet 4-4-2 με 3,0%.
Πηγή: tvnea.com
Ακολούθησε το Tracker (III) με 5,8%, ενώ το All In κατέγραψε 3,6%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το Foxbet 4-4-2 με 3,0%.
Πηγή: tvnea.com
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