2026-11-03 11:29:55
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα – Ψηλά το Χαμογέλα και Πάλι!
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η Super Κατερίνα, η οποία σημείωσε 18,8% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση ακολούθησε το Χαμογέλα και Πάλι! με 13,7%, ενώ το Πρωινό κατέγραψε 9,9%.

Οι Αταίριαστοι σημείωσαν 8,0%, ενώ ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα κινήθηκε στο 4,8%. Το 10 Παντού κατέγραψε 4,7%, με το Πρωίαν σε Είδον να ολοκληρώνει την κατάταξη με 3,3%.

Πηγή: tvnea.com
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