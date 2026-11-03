2026-11-03 11:29:55
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Στην κορυφή το «Σόι σου» - Δυνατή παρουσία για το GNTM και το «Ντέρτι»
Το «Σόι σου» κυριάρχησε στην Prime Time Ζώνη, με το επεισόδιο να καταγράφει 20,4% στο δυναμικό κοινό και το επεισόδιο σε επανάληψη να σημειώνει 17,0%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το GNTM 7 με 14,6%, ενώ το «Ντέρτι» ακολούθησε με 11,9%.

Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» σημείωσε 11,8%, ενώ οι «Κόρες της Αρετής» κατέγραψαν 11,0%. Το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κινήθηκε στο 10,5%, με το «Κάμπινγκ» να ακολουθεί στο 9,4% και το «Κρίνο και Αγκάθι» στο 9,1%.

Το «Νησί» (Ε) σημείωσε 8,7%, οι «Μπλε Ώρες» 7,4%, το «Τότε και Τώρα» 5,6% και η «Κόκκινη Γραμμή» 4,0%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το Peaky Blinders – Ε’ Κύκλος με 1,8%.

Πηγή: tvnea.com
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