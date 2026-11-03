2026-11-03 11:29:55

Το Live News βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 15,5% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Deal με 13,8%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 13,5%.



Στην επόμενη θέση βρέθηκε το The Chase με 12,6%, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) να ακολουθούν στο 12,3%. Το Cash or Trash κατέγραψε 10,7%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 7,2%.



Οι «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» κινήθηκαν στο 6,6%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 6,4%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» στο 5,4%, οι «Κουτσουπιές» στο 3,9% . Τέλος το «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσε 2,8%.



Πηγή: tvnea.com



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