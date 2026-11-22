2026-11-22 18:23:00

Μια φωτογραφία που αναδεικνύει τη δυναμική και την ένταση της καθημερινής σιδηροδρομικής ζωής στη Μουμπάι εξασφάλισε μια θέση στο επίσημο ημερολόγιο του Mumbai Marathi Patrakar Sangh για το 2027. Ο φωτορεπόρτερ των Times of India Sanjay Hadkar κατέγραψε το πλήθος των επιβατών στον σταθμό Dadar κατά τη διάρκεια αιχμής της κυκλοφορίας των τρένων, δημιουργώντας μια εικόνα που αποτυπώνει με sidirodromikanea

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