Το «Κάτι Ψήνεται» συνεχίζει το γευστικό του ταξίδι και την εβδομάδα 23-27 Νοεμβρίου κάνει στάση στην Κατερίνη! Πέντε νέοι παίκτες ανοίγουν τα σπίτια και τις κουζίνες τους, έτοιμοι να μοιραστούν αγαπημένες γεύσεις, προσωπικές ιστορίες και απολαυστικές στιγμές!Η Λία, η Ντίνα, ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος και ο Νίκος επιστρατεύουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και τη φαντασία τους, με έναν κοινό στόχο: να κερδίσουν τις εντυπώσεις, τους περισσότερους βαθμούς και το έπαθλο!Αυτή την εβδομάδα, το μενού έχει απ’ όλα! Μια σαλάτα που κανείς δεν αγγίζει, έναν καλεσμένο με αστείρευτη όρεξη, έναν τσαγκάρη που ξέρει από μαγειρική, αλλά και ένα αυτοσχέδιο μουσικό συγκρότημα.Όσο οι μέρες περνούν, οι πέντε παίκτες έρχονται πιο κοντά, όμως οι διαφορετικοί χαρακτήρες και οι προσωπικές συμπάθειες αρχίζουν να επηρεάζουν το κλίμα. Και όταν πλησιάζει η ώρα της τελικής βαθμολογίας, τα χαμόγελα δίνουν τη θέση τους σε παράπονα και αιχμές για… κλίκες!Θα καταφέρουν οι παίκτες να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές τους συμπάθειες και να βαθμολογήσουν δίκαια; Ποιος θα ξεχωρίσει στη μαγειρική και τη φιλοξενία και ποιος θα φύγει από την Κατερίνη με τα 2.500 ευρώ;ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΛΙΑΜια δυναμική οικοδέσποινα και μια σαλάτα που μένει… ανέγγιχτη!Η εβδομάδα ξεκινά με τη Λία Αλεβίζου, 37 ετών, PR manager και μητέρα μιας κόρης. Κοινωνική, εκδηλωτική και γεμάτη ενέργεια, αγαπά τη μαγειρική από πολύ μικρή και δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι κανείς δεν έχει δοκιμάσει φαγητό της χωρίς να του αρέσει! Για το πρώτο δείπνο ετοιμάζει «Το χρυσό τρίγωνο της αποκάλυψης», «Από την Ανατολή στη Δύση, η συνάντηση των δύο ήλιων» και «Ανάμεσα στη Γη και στον Ουρανό». Υποδέχεται τους καλεσμένους της με limoncello, ενώ από τις πρώτες συζητήσεις αποκαλύπτεται ότι κάποιοι παίκτες γνωρίζονται ήδη! Κανείς δεν δοκιμάζει, όμως, τη σαλάτα της, και κάπως έτσι τα πειράγματα ξεκινούν. Θα καταφέρει η Λία να κερδίσει τους συμπαίκτες της με τις γεύσεις και τη φιλοξενία της;ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΝΤΙΝΑΜια αυστηρή πρώτη εντύπωση, δύο κουκούτσια ελιάς και πολύ τραγούδι!Την Τρίτη σειρά έχει η Ντίνα Καραγεώργου, 50 ετών, εκπαιδεύτρια σκύλων και μητέρα μιας κόρης. Πίσω από την αρχικά αυστηρή της εικόνα κρύβεται μια γυναίκα με χιούμορ και ευαισθησίες, που συγκινείται μιλώντας για τη σχέση με την κόρη της, η οποία βρίσκεται στο πλευρό της και τη βοηθά στις προετοιμασίες. Για τους συμπαίκτες της ετοιμάζει «Μερακλής με πατούσες», «Πιστός σύντροφος της όρεξης» και «Σκυλοπειρασμός», ενώ τους υποδέχεται με ένα ποτό που ονομάζει… «Γαβ»! Στο τραπέζι, ο ντάκος προκαλεί σχόλια όταν δύο καλεσμένοι βρίσκουν κουκούτσι ελιάς στο πιάτο τους! Θα καταφέρει η Ντίνα να κερδίσει τις εντυπώσεις με το σπιτικό της δείπνο;ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧρυσά κουτάλια, προσεγμένη αισθητική και ένα αυτοσχέδιο συγκρότημα!Την Τετάρτη οικοδεσπότης είναι ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, 28 ετών, διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Ευγενικός, λιγομίλητος και τελειομανής με την αισθητική, αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στη διακόσμηση του σπιτιού και του τραπεζιού του, θέλοντας να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του! Για το δείπνο του ετοιμάζει «Ελληνική φωτιά», «Αρώματα στη γάστρα, χρώματα στο πιάτο» και «Dolce Vita». Υποδέχεται την παρέα με μοσχάτο κρασί και υπόσχεται ότι θα φάνε με… χρυσά κουτάλια! Η διακόσμηση κερδίζει τις εντυπώσεις, όμως οι απόψεις για τις γεύσεις διίστανται. Μια φωτογραφία της Χαράς Βέρρα γίνεται αφορμή για μουσικές συζητήσεις με την παρέα να δημιουργεί το δικό της συγκρότημα. Θα καταφέρει ο Κωνσταντίνος να εντυπωσιάσει τόσο με την αισθητική όσο και με τις μαγειρικές του δημιουργίες;ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΤΑΣΟΣΠαραδοσιακές γεύσεις, ποντιακές επιρροές και αστείρευτο κέφι!Την Πέμπτη σειρά έχει ο Τάσος Κωνσταντινίδης, 60 ετών, τσαγκάρης και πατέρας δύο παιδιών. Πολυπράγμων, δραστήριος και με πολλές γνώσεις, αγαπά τη μαγειρική, τα ζώα και το τραγούδι, και είναι αποφασισμένος να προσφέρει στην παρέα ένα πλούσιο, παραδοσιακό δείπνο! Για το μενού του επιλέγει «Όνειρο στον φούρνο», «Ανοιξιάτικα λιβάδια» και «Una faccia, una razza». Η βραδιά ξεκινά με πειράγματα για τη διακόσμηση του τραπεζιού, ενώ ένα μικρό ατύχημα με το λικέρ αμυγδάλου προκαλεί γέλια! Στο ορεκτικό, ο Νίκος κάνει για πρώτη φορά παρατήρηση για τη γεύση, βρίσκοντας τις πατάτες σκληρές! Στο κυρίως, όμως, η Ντίνα απολαμβάνει τόσο πολύ το φαγητό, που η Λία αναρωτιέται μήπως έχει αλλάξει ρόλο με τον… αχόρταγο Νίκο! Θα καταφέρει ο Τάσος να κερδίσει τους συμπαίκτες του με τις παραδοσιακές γεύσεις και το κέφι του;ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΝΙΚΟΣΟ καλοφαγάς της παρέας μπαίνει στην κουζίνα και οι βαθμολογίες φέρνουν… κλίκες!Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον Νίκο Γκιάτα, 34 ετών, οδηγό βαρέων οχημάτων, λάτρη του φαγητού και δηλωμένο… παιδί της παντρειάς! Ευχάριστος και καλοπροαίρετος, έχει γίνει το επίκεντρο των πειραγμάτων χάρη στην αστείρευτη όρεξή του. Τώρα, όμως, έφτασε η στιγμή να αποδείξει τι μπορεί να κάνει και ο ίδιος στην κουζίνα! Για το τελευταίο δείπνο ετοιμάζει «Η λευκή αμαρτία», «Ο θησαυρός της θράκας» και «Ο πειρασμός του σκότους», παίρνοντας το ρίσκο να δοκιμάσει συνταγές που δεν έχει ξαναφτιάξει! Πριν από την άφιξη των καλεσμένων, η μητέρα του περνά για να ελέγξει το στρώσιμο του τραπεζιού και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις! Στο τραπέζι, ο Νίκος φροντίζει να σερβίρει ο ίδιος τη σαλάτα, ενώ το προφιτερόλ του προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις.Και όταν έρχεται η ώρα της τελικής βαθμολογίας, το κλίμα αλλάζει! Οι προσωπικές συμπάθειες και οι διαφορετικές απόψεις προκαλούν αντιδράσεις, με τον Νίκο να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του και να κάνει λόγο για… κλίκες!Πέντε δείπνα, πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες, αμέτρητα πειράγματα και μία εβδομάδα γεμάτη γεύσεις, γέλια και εντάσεις! Θα επηρεάσουν οι προσωπικές σχέσεις την τελική κατάταξη; Ποιος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ;«ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 17:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1ΣΧΟΛΙΟ: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους παίκτες; Ανακύκλωση προσώπων από το ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο άλλο; Δεν υπάρχουν πια νέες δηλώσεις συμμετοχης;Πηγή: tvnea.com