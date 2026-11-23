Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, χαρίζοντας συγκίνηση, χαμόγελα και δυνατές στιγμές. Το «Extreme Makeover: Home Edition» κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του με μέσο όρο 15,7 % στο δυναμικό κοινό 18-54 και 4,2 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 18,9% στο σύνολο κοινού και διαφορά 6,7 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Την εκπομπή παρακολούθησαν 1.901.037 τηλεθεατές έστω και για 1΄στο σύνολο του κοινού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 20,1% και σε επιμέρους γυναικείο σκόραρε 26,9 %.Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» κάθε Παρασκευή αναλαμβάνει έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό στόχο: να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά κατοικίες μέσα σε μόλις επτά ημέρες! Στην extreme team συμμετέχουν η Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός, η Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, ο Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, η Κωνσταντίνα Ευλογημένου, Set & Interior Designer, η Ιωάννα Κλωνάρη, Interior Designer, ο Αλέξης Παναγακόπουλος, υδραυλικός και ο Νίκος Σταγάκης, ηλεκτρολόγος. Ο καθένας με τη δική του εξειδίκευση, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του, συμβάλλει σε μία εντυπωσιακή μεταμόρφωση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ανακαίνισης. Είναι κυριολεκτικά μία νέα αρχή!Η πρώτη αποστολή του «Extreme Makeover: Home Edition» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία!Μια ιστορία ανθρωπιάς, προσφοράς και αλληλεγγύης ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1, με τον Σπύρο Σούλη και την ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» να αναλαμβάνουν την πρώτη τους αποστολή και να αλλάζουν ριζικά τη ζωή της οικογένειας Καλαϊτζή. Ένα παλιό σπίτι στα Λιόσια, γεμάτο προβλήματα και δυσκολίες, μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη, ασφαλή και ζεστή κατοικία, έτοιμη να φιλοξενήσει τα όνειρα και τις προσδοκίες μιας οικογένειας που είχε ανάγκη από μια νέα αρχή. Η Βάσω και ο Άγγελος, μαζί με τα δύο παιδιά τους, την Ευτυχία και τον Δημήτρη, είδαν τις επιθυμίες τους να γίνονται πραγματικότητα. Το δωμάτιο με το κρεβάτι «πριγκίπισσας» που ονειρευόταν η μικρή Ευτυχία, ο προσωπικός χώρος του 10χρονου Δημήτρη και, πάνω από όλα, ένα υγιεινό περιβάλλον σε ένα σπίτι που προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία έγιναν πραγματικότητα, χαρίζοντας στην οικογένεια στιγμές βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης χαράς. Πίσω από αυτή τη θεαματική μεταμόρφωση βρέθηκε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ένωσαν τις δυνάμεις, τις γνώσεις και το ταλέντο τους. Με εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές, χιλιάδες προϊόντα και αμέτρητες ώρες δουλειάς, ο Σπύρος Σούλης και η extreme team απέδειξαν πως όταν υπάρχει κοινό όραμα, η αγάπη και η δημιουργικότητα μπορούν να κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα.Δείτε την extreme μεταμόρφωση του σπιτιού της οικογένειας Καλαϊτζή εδώ: https://www.antenna.gr/homeMakeover/perioxi/mmvfs9bwlsn04YlLlpVS/epeisodio-01Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» έρχονται με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 21:00 για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο μίας ακόμα οικογένειας που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=D2dN_SpRQt8«EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION»: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1Πηγή: tvnea.com