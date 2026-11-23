δεν αρκεί να θέλουμε, πρέπει και να μπορούμε

Η προστασία του περιβάλλοντος περνά και από τις καθημερινές μας επιλογές, γι’ αυτό η στροφή σε πιο οικολογικές συνήθειες έχει ουσιαστική σημασία. Η δυνατότητα όμως να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε δεν εξαρτάται μόνο από την ενημέρωση και την καλή μας θέληση, καθώς αρκετές από αυτές τις αλλαγές προϋποθέτουν χρήματα και συνθήκες που δεν είναι δεδομένα για όλους.



Η μόνωση του σπιτιού, η αντικατάσταση μιας ενεργοβόρας συσκευής ή η εγκατάσταση ενός αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης απαιτούν μια δαπάνη που πρέπει να γίνει πριν αρχίσει η εξοικονόμηση. Για ένα νοικοκυριό που υπολογίζει αν το εισόδημα επαρκεί για τη διαβίωσή του έως το τέλος του μήνα, το όφελος που υπόσχεται ο μελλοντικός λογαριασμός ρεύματος δεν λύνει το πρόβλημα του άμεσου κόστους.

Το υψηλό αρχικό κόστος αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για πολλές από τις αλλαγές που συστήνονται στους πολίτες, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Όταν όμως οι σχετικές συστάσεις απευθύνονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, παραβλέπεται η οικονομική τους δυνατότητα και η αδυναμία να προχωρήσουν σε μια τέτοια επένδυση καταλήγει να αντιμετωπίζεται ως έλλειψη υπευθυνότητας.







Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 το 26,4% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά που διέθεταν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές δαπάνες, ενώ το 18,1% του πληθυσμού αδυνατούσε οικονομικά να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό.

Όταν, για παράδειγμα, χαλάσει το ψυγείο, η αγορά του καινούργιου καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα εκείνης της στιγμής, ακόμη κι αν ένα ακριβότερο μοντέλο χαμηλότερης κατανάλωσης υπόσχεται μακροπρόθεσμη οικονομία. Η σύγκριση των μελλοντικών λογαριασμών δεν εξαφανίζει τη διαφορά στο ταμείο, όπως και η συμβουλή «αγόρασε κάτι ανθεκτικό που θα κρατήσει χρόνια» δεν εξασφαλίζει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά του.

Η οικολογική ζωή, άλλωστε, δεν μετριέται από την τιμή των «πράσινων» προϊόντων που αγοράζει κανείς. Η διατήρηση ενός λειτουργικού επίπλου, η επισκευή, η αγορά μεταχειρισμένων και ο περιορισμός των περιττών αγορών έχουν περιβαλλοντική αξία, η οποία υποτιμάται όταν η βιωσιμότητα προβάλλεται ως μια διαρκής αγορά καλύτερων και ακριβότερων αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομική άνεση παρουσιάζεται ως απόδειξη μεγαλύτερης οικολογικής ευαισθησίας.

Όταν το σπίτι είναι νοικιασμένο

Ο ενοικιαστής πληρώνει τη θέρμανση και την ψύξη, αλλά για ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως η θερμομόνωση ή η αλλαγή κουφωμάτων, εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζει τα οφέλη τους. Σε μια πολυκατοικία, ακόμη κι ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει τα χρήματα εξαρτάται από τη συμφωνία των υπολοίπων για τις κοινές εργασίες και την κατανομή του κόστους.

Η διαφορά αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat για το 2025: στην ΕΕ, το 16,7% των ενοικιαστών ανέφερε ότι η κατοικία του είχε βελτιωθεί ενεργειακά μέσα στην προηγούμενη πενταετία, έναντι 26,9% των ιδιοκτητών που κατοικούσαν σε ιδιόκτητο σπίτι.

Ακόμη όμως και όταν οι εργασίες πραγματοποιηθούν, παραμένει το ερώτημα ποιος τελικά ωφελείται από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη προστασίας των υφιστάμενων ενοικιαστών από εκτοπισμό ή μεγάλες αυξήσεις ενοικίου. Διαφορετικά, η αναβάθμιση της κατοικίας γίνεται ακόμη ένας λόγος για να μην μπορεί ο σημερινός κάτοικός της να την πληρώνει.

Η εναλλακτική πρέπει να υπάρχει

Στις μετακινήσεις, οι οικονομικές δυνατότητες συνδέονται άμεσα με τις διαθέσιμες υποδομές. Για έναν εργαζόμενο που σχολά μετά το τελευταίο δρομολόγιο ή χρειάζεται να φτάσει σε χώρο εργασίας χωρίς συγκοινωνιακή σύνδεση, η προτροπή να αφήσει το αυτοκίνητο δεν προσφέρει τρόπο επιστροφής στο σπίτι.

Στην έρευνα EPIC του ΟΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε το 2022 σε εννέα χώρες και δημοσιεύτηκε το 2023, κατά μέσο όρο το 54% των τακτικών χρηστών αυτοκινήτου δήλωσε ότι καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες —με χαμηλότερο κόμιστρο, συχνότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη κάλυψη— θα το ενθάρρυναν να περιορίσει τη χρήση αυτοκινήτου.

Η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ως άλλη προτεινόμενη λύση, απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο εφήνοντας άλυτο το ζήτημα για όποιον συντηρεί ένα παλιό όχημα όχι από επιλογή αλλά απλά επειδή δεν έχει χρήματα να το αντικαταστήσει.

Ποιος πληρώνει την αλλαγή;

Είναι άδικο να ζητάμε από όλους τις ίδιες αλλαγές χωρίς να εξετάζουμε ποιοι έχουν τα μέσα για να τις πραγματοποιήσουν. Οι επιδοτήσεις χρειάζεται να κρίνονται και από το αν φτάνουν σε εκείνους που αδυνατούν να κάνουν την επένδυση μόνοι τους: ένα πρόγραμμα παραμένει απρόσιτο για ένα νοικοκυριό όταν η απαιτούμενη συμμετοχή ξεπερνά τις οικονομικές του δυνατότητες, όσο σημαντικό κι αν είναι το ποσοστό ενίσχυσης. Αντίστοιχο εμπόδιο υπάρχει όταν οι εργασίες πρέπει να πληρωθούν πριν εκταμιευθεί το ποσό επιχορήγησης.

Η ουσιαστική στήριξη απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, ανάλογη με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους, καθώς και υποστήριξη στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η πιο οικολογική επιλογή να γίνεται πραγματικά προσιτή, όποια πλευρά της καθημερινότητας κι αν αφορά.

Το νοικοκυριό που περιορίζει τη θέρμανση για να πληρώσει το ενοίκιο έχει ήδη στερηθεί κάτι βασικό, οπότε άλλη μία υπόδειξη για τον θερμοστάτη απλώς αγνοεί το βασικό του πρόβλημα. Μια περιβαλλοντική πολιτική ουσίας, που ζητά τη συμμετοχή όλων, οφείλει να κατανέμει δίκαια το κόστος των αλλαγών και να στηρίζει περισσότερο εκείνους που έχουν λιγότερα, χωρίς να είναι περιβαλλοντικά λιγότερο ευαίσθητοι.

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