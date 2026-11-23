2026-11-23 16:07:42

Αλλάζει τηλεοπτική ημέρα η «Σύγκρουση» του MEGA, καθώς το κανάλι αποφάσισε να μετακινήσει το ερωτικό δικαστικό θρίλερ από την Κυριακή στην Πέμπτη βράδυ.



Από τις 26 Νοεμβρίου 2026, η σειρά θα προβάλλεται πλέον στις 22:00, με τη νέα ώρα μετάδοσης να διατηρείται μέχρι και το μεγάλο φινάλε.



Η αλλαγή αφορά την τελική ευθεία της παραγωγής, καθώς απομένουν μόλις τέσσερα επεισόδια από τα οκτώ συνολικά. Η ιστορία έχει πλέον περάσει στο δεύτερο μισό της και οι εξελίξεις αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο έντονες, καθώς τα μυστικά και οι αποκαλύψεις οδηγούν στην κορύφωση της πλοκής.



Το βασικό ερώτημα παραμένει: είναι τελικά ο κεντρικός ήρωας ένοχος ή αθώος; Η απάντηση θα δοθεί στα τελευταία επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν πλέον κάθε Πέμπτη στις 22:00.



Πηγή: tvnea.com



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