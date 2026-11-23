Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, η αγαπημένη Αντωνία ή αλλιώς Ζουζουνέλ, μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, στην εκπομπή «Happy Day», για την επιτυχία της σειράς αλλά και την προσωπική της διαδρομή.«Το σίγουρο είναι ότι το Σόι θα συνεχιστεί και μετά από εμάς, εννοώ θα παίζεται στην τηλεόραση -αν υπάρχει τότε τηλεόραση- ή στα social media. Είναι μια σειρά που η επιτυχία που έχει κάνει έχει ξεπεράσει και τη φαντασία μας, ακόμη και οι επαναλήψεις πάνε εξαιρετικά. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα project της ελληνικής τηλεόρασης», θα πει χαρακτηριστικά.Όπως λέει, δεν της αρέσει να βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση «είμαι πολύ αυστηρή, θα δω κάποια επεισόδια και παλαιότερα, για να δω πώς ήμουν πριν, θα δω τις αλλαγές, είναι ένα κομμάτι που το βλέπεις και το κρίνεις».«Στις αρχές με φωνάζανε στο δρόμο Αντωνία, το όνομα του ρόλου, και δεν το καταλάβαινα», λέει η Ιωάννα και συνεχίζει «ακραία πράγματα δεν μου έχουν συμβεί, μπορεί να έχει τύχει να μιλήσω σε ανθρώπους που είναι σε κάποια δύσκολη συνθήκη, όπως σε παιδάκια που περνάνε δύσκολα και να τους δώσω λίγη χαρά και κουράγιο. Αυτή είναι η μεγάλη ικανοποίηση που μας δίνει η δουλειά μας».«Είμαι άνθρωπος της συνύπαρξης, από όλες τις σχέσεις ανακαλύπτεις κάτι και εξελίσσεσαι. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να ψάχνεται και να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Η ψυχοθεραπεία είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, κάθε μέρα αλλάζεις και ανακαλύπτεις ένα κομμάτι του εαυτού σου», θα πει ακόμη.Αναφέρθηκε και στη θεατρική παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος» που συμμετέχει και συνεργάζεται κι εκεί με τον Μελέτη Ηλία.Πηγή: tvnea.com