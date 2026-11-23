2026-11-23 16:07:43

Η Χαρά ζητά από τον παππού της να μεσολαβήσει για να δοθεί μετάθεση στον Νάσο και ολόκληρο το Χαμπέικο γίνεται άνω κάτω!



Τι θα δούμε αναλυτικά:



«Όπου λαλούν πολλοί κοκκόροι»



Ο Νάσος επιστρέφει με άδεια στο σπίτι των Χαμπέων. Κι ενώ όλοι ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν, παράλληλα, του ετοιμάζουν και μια έκπληξη: έχουν μεσολαβήσει για τη μετάθεσή του στην Αθήνα. Το πρόβλημα είναι πως έχουν μεσολαβήσει σχεδόν οι πάντες. Όταν τα βύσματα θα τσακωθούν μεταξύ τους και ο Νάσος μείνει επί ξύλου κρεμάμενος, ο Βαγγέλης αποφασίζει να απευθυνθεί σε έναν παλιό του γνώριμο: τον αρχιλοχία Τιμόθεο Βασκαλούπα (Δρόσος Σκώτης). Μόνο που ο Βασκαλούπας θα τους βγει λιγάκι… διαφορετικός απ’ όσο τον περίμεναν. Κι ενώ όλοι παλεύουν να καλοπιάσουν τον Βασκαλούπα, ο Σάββας πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή του Νάσου και τον χωρισμό της Σάντρας!



«Το σόι σου», νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.



Πηγή: tvnea.com



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