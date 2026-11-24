2026-11-24 09:48:11

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 15,4% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 12,1%, ενώ το «Stars System» ακολούθησε με 9,5%. Το «Σήμερα» κατέγραψε 8,4%, το «Νωρίς Νωρίς» 7,5%, το «Καλημέρα Ελλάδα» 7,4% και η «Ώρα Ελλάδος» 5,0%.



Πηγή: tvnea.com



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