Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές και ελπιδοφόρες εξελίξεις στον τομέα της νανοϊατρικής και της βιοϊατρικής μηχανικής. Η ανάπτυξη μικροσκοπικών ρομπότ (microrobots) που μπορούν να πλοηγούνται στο ανθρώπινο αγγειακό σύστημα υπόσχεται να φέρει επανάσταση στη θεραπεία σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πώς λειτουργούν τα μικρο-ρομπότ θρόμβων;

Μαγνητική Καθοδήγηση: Στις περισσότερες σύγχρονες προσεγγίσεις, τα ρομπότ αυτά κινούνται με τη βοήθεια εξωτερικών μαγνητικών πεδίων. Οι γιατροί μπορούν να τα καθοδηγήσουν με απόλυτη ακρίβεια μέσα από τα περίπλοκα και δαιδαλώδη αιμοφόρα αγγεία μέχρι το σημείο ακριβώς όπου έχει σχηματιστεί ο θρόμβος.

Στοχευμένη Δράση (Drug Delivery): Αντί να χορηγούνται θρομβολυτικά φάρμακα σε ολόκληρο τον οργανισμό —γεγονός που συχνά προκαλεί επικίνδυνες αιμορραγίες— τα ρομπότ μπορούν να μεταφέρουν και να απελευθερώσουν το φάρμακο τοπικά, ακριβώς πάνω στον θρόμβο, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες.

Μηχανική Διάλυση: Ορισμένοι τύποι νανο-ρομπότ σχεδιάζονται ώστε να διασpούν μηχανικά τη μάζα του θρόμβου είτε περιστρεφόμενοι είτε με τη χρήση υπερήχων.

Κύριες Ιατρικές Εφαρμογές

Ισχαιμικά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Όταν ένας θρόμβος φράζει τα αγγεία του εγκεφάλου, κάθε λεπτό μετράει. Τα μικρο-ρομπότ θα μπορούσαν να φτάσουν σε σημεία που είναι εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο να προσεγγιστούν με τους παραδοσιακούς καθετήρες.

Θρόμβωση Βαθέων Φλεβών (DVT) και Πνευμονική Εμβολή: Αντιμετώπιση επίμονων θρόμβων στα κάτω άκρα ή στους πνεύμονες.

Απόφραξη Στεφανιαίων Αρτηριών: Καθαρισμός αγγείων της καρδιάς χωρίς την ανάγκη επinvαστικών χειρουργικών επεμβάσεων bypass ή στεφανιογραφιών υψηλού κινδύνου.

Οι προκλήσεις μέχρι την κλινική πράξη

Παρόλο που τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, υπάρχουν ακόμα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προτού τα ρομπότ αυτά χρησιμοποιηθούν ευρέως στους ασθενείς:

Βιοσυμβατότητα: Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή, μη τοξικά και ιδανικά βιοδιασπώμενα ώστε να αποβάλλονται φυσικά από τον οργανισμό μετά το τέλος της αποστολής.

Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο: Η ακριβής απεικόνιση και παρακολούθηση μικροσκοπικών αντικειμένων μέσα σε ένα ζωντανό, κινούμενο κυκλοφορικό σύστημα απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες μαγνητικής τομογραφίας ή ακτίνων Χ.

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