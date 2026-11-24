2026-11-24 09:21:30
Παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι μπορούν, μέσω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, να κατοχυρώσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και να αποφύγουν την έξοδο στα 67.Σημαντικές ευκαιρίες για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη προσφέρουν τα πλασματικά έτη ασφάλισης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να μειώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 5 έως και 7 χρόνια.Το βασικό πλεονέκτημα αφορά κυρίως sidirodromikanea
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