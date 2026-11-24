2026-11-24 09:48:10

Ισόπαλοι στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης αναδείχθηκαν οι «Αταίριαστοι» και ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τις δύο εκπομπές να σημειώνουν 10,4% στο δυναμικό κοινό.



Στην επόμενη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» με 9,4%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 8,3%. Η «Super Κατερίνα» σημείωσε 8,0%, το «Πρωίαν σε Είδον» 6,0% και το «10 Παντού» 4,9%.



Πηγή: tvnea.com



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