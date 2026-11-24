2026-11-24 09:48:10

Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης, συγκεντρώνοντας 12,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Studio στις 3» με 8,9%, ενώ το «Live You» σημείωσε 5,2%.



Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η επίδοση του «Ρεπορτάζ Τώρα!» στο OPEN, το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 0,8%, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ για την εκπομπή. Η «Pop Μαγειρική » έκλεισε την κατάταξη με 0,4%.



Πηγή: tvnea.com



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