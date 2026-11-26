2026-11-26 12:27:17

Στις 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου» Θεσσαλονίκης.Όπως αναμένεται να ανακοινώσει ο Σύλλογος, το προσεχές διάστημα θα δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία, προκειμένου τα μέλη και οι ψηφοφόροι να ενημερωθούν έγκαιρα και να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους sidirodromikanea

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