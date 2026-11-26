2026-11-26 09:40:11

Το «Live You» κατέκτησε την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 10,6% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 10,2%, ενώ το «Studio στις 3» σημείωσε 8,6%.



Το «Στούντιο 4» συγκέντρωσε 3,9%, ενώ η «Pop Μαγειρική – Ι' Κύκλος» κατέγραψε 2,7%. Τελευταίο στη ζώνη βρέθηκε το «Ρεπορτάζ Τώρα!» με 1,3%.



Πηγή: tvnea.com



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