Για το politically correct, τις αλλαγές στον τρόπο έκφρασης, αλλά και τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης μίλησε ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος βρέθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος ήταν καλεσμένος με αφορμή την αυριανή πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους περιορισμούς που θεωρεί ότι έχουν διαμορφωθεί πλέον στη συγγραφή και ιδιαίτερα στην κωμωδία.Αρχικά, μιλώντας για το politically correct και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη δημιουργική έκφραση, ο Αλέξανδρος Ρήγας ανέφερε:«Ως δημιουργός οφείλω να αφουγκράζομαι αυτό που γίνεται, γενικότερα. Δεν είναι προσωπική ανάγκη μόνο. Γιατί αυτό ξεφεύγει από τα όρια του θεατρικού λόγου και γίνεται μια ζύμωση στο πώς μπορούμε πια να εκφραζόμαστε…»Στη συνέχεια, εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση ανάμεσα στη νέα και την παλαιότερη αντίληψη για την έκφραση, επισημαίνοντας παράλληλα τον λόγο για τον οποίο το politically correct απέκτησε θέση στη δημόσια συζήτηση.«Σίγουρα όταν έρχεται το καινούριο να αντιπαρατεθεί με έναν παλιό κόσμο, θα φτάσει και σε κάποιες ακρότητες ενδεχομένως. Όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα, η ιστορία θα έρθει να δικαιώσει, ακόμα και κάποιες ακρότητες, αλλά θα βρει το δρόμο.Αυτό που μας έβαλε το politically correct στη ζωή μας ήταν η ανάγκη να προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι που με την παλιά λογική μπορεί και να πληγώνονταν. Η παλιά λογική, μέσα από τον κόσμο της σάτιρας, της κωμωδίας και γενικότερα της έκφρασης ήταν λίγο γενικά πιο ακραία, οριακά δεικτική, προσβλητική μερικές φορές».Αλέξανδρος Ρήγας: Οι αλλαγές στην τηλεόραση και η κωμωδίαΟ σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής τηλεόρασης, κάνοντας διαχωρισμό ανάμεσα στη μυθοπλασία και την κωμωδία. Όπως σημείωσε, οι δραματικές και κοινωνικές σειρές εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να ακολουθούν γνώριμες διαδρομές, σε αντίθεση με την κωμωδία, όπου οι αλλαγές είναι πολύ πιο έντονες.«Θεωρώ στον τομέα της μυθοπλασίας εν γένει δεν έχουν αλλάξει δραματικά κάποια πράγματα. Θέλω να πω, ειδικά οι δραματικές σειρές, οι κοινωνικές σειρές ακολουθούν μια πορεία όπως και τα παλιότερα χρόνια. Ίσως τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει. Ίσως δεν γίνονται πια τόσες πολλές υπερπαραγωγές όπως στα χρόνια του ’90 ή των πρώτων χρόνων της καινούργιας χιλιετίας. Στην κωμωδία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα πάντα μέσα από αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι πλέον τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα και όχι απαραίτητα από τους άλλους, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι συγγραφείς αυτολογοκρινόμαστε, να το πω έτσι. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα χιούμορ, θα τολμούσα να πω, λίγο πιο αποστειρωμένο, ίσως λίγο πιο κλινικό και σίγουρα όχι με την ελευθερία που είχαμε οι συγγραφείς των πρώτων χρόνων.Θεωρώ ότι ίσως υπάρχει ένας, ένας, ένας νεό-συντηρητισμός εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τον τρόπο της έκφρασης, οπότε αυτό περιορίζει τα πράγματα και ίσως έχει μια, αυτό που λέμε, έχει επέλθει μια συγγραφική αφαίμαξη. Δεν είναι τόσο εύκολο πια να εκφραστείς, αλλά είπαμε και αυτό είναι η υπο αίρεση που λέμε, γιατί με τον τρόπο που εκφραζόμασταν εμείς οι παλιότεροι ίσως να ήταν χαριτωμένο για μεγάλο μέρος του κοινού, αλλά μπορεί και ενδεχομένως να πλήγωνε και πολλούς ανθρώπους».Με τις τοποθετήσεις του, ο Αλέξανδρος Ρήγας άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας, την αυτολογοκρισία και το κατά πόσο η σύγχρονη κωμωδία μπορεί να διατηρήσει την αιχμηρότητα και τον αυθορμητισμό των προηγούμενων δεκαετιών.Πηγή: tvnea.com