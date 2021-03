Το Netflix ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα πως θα συνεργαστεί με την Les Editions Albert René της Hachette για την limited σειρά κινουμένων σχεδίων Asterix & Obelix, η οποία θα είναι Γαλλόφωνη.

Ο Alain Chabat, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο και έκανε τη σκηνοθεσία στην live-action ταινία Asterix & Obelix: Mission Cleopatra που μάζεψε περισσότερα από 128 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, έχει συμφωνήσει να αναλάβει τη σκηνοθεσία του πρότζεκτ που θα έχει ως βάση το graphic novel "Asterix and the Big Fight".













Περισσότερα: superheronews

doriforosnews