Συγκλονίζει η 39χρονη τραγουδίστρια των Girls Aloud, η Σάρα Χάρτνινγκ, που αναφέρθηκε για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο του μαστού , αποκαλύπτοντας πως η ασθένεια εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη του σώματός της.

Πέρυσι, η Χάρντινγκ έκανε την αποκάλυψη πως παλεύει με τις χημειοθεραπείες, ενώ έκανε και μαστεκτομή, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά με την υγεία της. Αποκάλυψε πως πλέον την φροντίζει η μητέρα της και για πρώτη φορά θέλησε να μοιραστεί την δύσκολη μάχη που δίνει με τον κόσμο, μέσω ενός βιβλίου το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

«Τίποτα δεν είναι πλέον σίγουρο. Είμαι απλώς ευγνώμων που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω την καλύτερη ζωή μου γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι», είπε στα απομνημονεύματά της, στο Hear Me Out, το οποίο αποκαλύπτουν οι The Times.













