Η Αφροδίτη Γραμμέλη βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σε απόσπασμα του Breakfast@Star, όπου μίλησε στους δημοσιογράφους και τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια που θέλουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο να αλλάζει σύνθεση ή δομή. Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε αιφνιδιασμένη από τις ερωτήσεις, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για αλλαγές και πως η ομάδα συνεχίζει κανονικά τη δουλειά της.



Με εμφανή ενόχληση, ξεκαθάρισε ότι οι φημολογίες περί ανακατατάξεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η εκπομπή δίνει έμφαση στη βελτίωση του περιεχομένου της και όχι σε εσωτερικές ανατροπές.



«Είμαστε ήρεμα, προχωράμε. Δουλεύουμε εντατικά να βελτιώσουμε την εκπομπή μας και να βρούμε τους ρυθμούς μας».



Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν τον Δημήτρη Μηλιόγλου να εντάσσεται στην ομάδα, αντέδρασε με έκπληξη, απαντώντας: «Ορίστε; Ξέρετε κάτι από αλλαγές που δεν ξέρω εγώ;».



Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδρασή της όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τη φημολογούμενη αλλαγή θέσης με τον Νίκο Μισύρη στο πάνελ. Τότε ξεκαθάρισε: «Δεν είναι… όχι όχι, αυτά είναι αστεία, καθόμαστε όταν έχουμε κάποιο καλεσμένο και πάντα έχουμε καλεσμένους, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα».



