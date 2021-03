2021-03-27 12:58:57

Αντίθετοι με την απόφαση της κυβέρνησης για τα self test, σε ό,τι αφορά το αντίτιμο των 2 ευρώ που θα πρέπει να δίνει ο πολίτης για το αν θα χρειαστεί τη βοήθεια του φαρμακοποιού, αλλά και για τους κινδύνους που κρύβουν, τάσσεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε.



Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:



"Σε ορισμένα ΜΜΕ αναφέρθηκε ότι τα self tests δύνανται να διενεργούνται στα φαρμακεία και μάλιστα με αντίτιμο 2 ευρώ! Η κατηγορηματική θέση του ΠΦΣ είναι ότι συζητάμε κάτω από πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, τη δωρεάν διάθεση στους πολίτες των self test, με την προϋπόθεση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των φαρμακείων μας και ταυτόχρονα να αποφευχθούν υγειονομικοί κίνδυνοι για τους πολίτες και το προσωπικό μας.



Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να μην διενεργούνται τα self tests στα φαρμακεία, λόγω επιδημιολογικών ζητημάτων που προκύπτουν καθώς και κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία. Ως φαρμακοποιοί είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την υγεία των ασθενών που επισκέπτονται τα φαρμακεία και έχουν την ανάγκη της μέγιστης προστασίας



Επομένως οποιαδήποτε αναφορά περί διενέργειας των self tests με οποιαδήποτε αποζημίωση μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους και αποτελεί απαράβατο όρο για τη συμμετοχή μας στο εγχείρημα της διάθεσης των self test."

