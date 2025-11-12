2025-11-12 09:31:11

«Ενεργοποιείται» το επόμενο διάστημα η ένταξη και των ιδιωτικών φαρμακείων στο πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή όπου οι ίδιοι επιθυμούν.



Την ίδια ώρα, η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής της (από 16/6/2025 έως 02/11/2025) συνολικά 141.047 ασθενείς οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατ' οίκον (40.809 ασθενείς) είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (100.238 ασθενείς).



