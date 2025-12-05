Μετά από αίτημα μας προς τον ΕΟΠΥΥ εξαιτίας των προβλημάτων μετακίνησης που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι φαρμακοποιοί λόγω των καιρικών συνθηκών, σας ενημερώνουμε ότι το site eopyykmes.gr θα παραμείνει ανοικτό και την Δευτέρα 08.12.2025 ώστε να ολοκληρωθούν οι υποβολές ιδιωτικών φαρμακείων μηνός 11/2025 με αποτέλεσμα η κατάθεση των συνταγών να μπορεί να πραγματοποιηθεί και την Τρίτη 09.12.2025.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα φαρμακεία.

Εκ του ΠΦΣ





