Επιστολή Π.Φ.Σ προς τον ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 38 και 39 του Ν. 5243/2025 (ΦΕΚ Α΄187) 

Αξιότιμη κ. Προϊσταμένη,

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 5243/2025 θεσμοθετήθηκε η εξαίρεση επιβολής του ποσοστού επιστροφής (rebate) 0,8% σε συνταγές όπου «ο ιατρός συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κάνοντας χρήση της εμπορικής ονομασίας των φαρμάκων, καθώς και όταν ο ασθενής επιλέξει, πριν από την εκτέλεση της συνταγής, να του χορηγηθεί συνταγογραφούμενο φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας» (πρόκειται για το σύνολο των συνταγών με off-patent σκευάσματα οι οποίες εκτελούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία).

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 38 του Νόμου νομοθετήθηκε η επέκταση της απαλλαγής των φαρμακείων από την επιβολή του clawback κατά τη χορήγηση όλων των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM & τεχνολογίας flash) πέραν του συστήματος flash όπως ίσχυε μέχρι την ψήφισή του. 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την έναρξη της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων στα μηχανογραφικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι στο ΦΕΚ καθορίζεται ως ημερομηνία ισχύος, η ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

  

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

