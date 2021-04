Ο σταθμός Toledo του Μετρό της Νάπολης, έργο του ισπανού αρχιτέκτονα Oscar Tousquets Blanca. Salvatore Laporta/APΟι καθημερινοί επιβάτες μπορεί να βιάζονται για να φτάσουν στη δουλειά τους ή να γυρίσουν στο σπίτι. Οι επισκέπτες των πόλεων όμως συχνά αντιμετωπίζουν το Μετρό ως αξιοθέατο και η αλήθεια είναι πως πολλές πόλεις, όπως και η Αθήνα σε κάποιο βαθμό, έχουν απιδιώξει ακριβώς αυτό, μετατρέποντας τους σταθμούς του Μετρό σε πραγματικά μουσεία ή γκαλερί τέχνης.Κάποιοι από αυτούς μπορεί να επειδικνύουν τα πιο σύγχρονα ρεύματα τέχνης και τους καλλιτέχνες του σήμερα, ενώ άλλοι, διατηρούν την εμφάνισή τους εδώ και δεκαετίες, ακόμα και αν οι πόλεις, πάνω από την επιφάνεια της γης, έχουν αλλάξει δραματικά.Το δίκτυο euronews επέλεξε 11 συστήματα Μετρό από όλη την Ευρώπη με τους πιο όμορφους και εντυπωσιακούς σταθμούς.Μόναχο, ΓερμανίαΟ σταθμός Westfriedhof U-bahn station του Μονάχου. Christof Stache/AFPΤο Μετρό του Μονάχου ίσως να μην τραβάει τα βλέμματα, μέχρι τουλάχιστον να φτάσεις σε σταθμούς μακριά από το κέντρο της πόλης. Κρυμμένοι στα βόρεια και τα νότια άκρα της γραμμής U1, βρίσκοναι σταθμοί με ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης: από τα κύματα φωτεινών χρωμάτων του Candidplatz και του Georg-Brauchle-Ring, στον σκοτεινό και μυστήριο Westfriedhof με τα κρεμαστά φωτιστικά στοιχεία και τους εκτεθειμένους πέτρινους τοίχους που λούζονται από μπλε φως.Κίεβο, ΟυκρανίαΈνα περίτεχνο ψηφιδωτό σε καμάρα του σταθμού της “Χρυσής Πύλης” του Κιέβου. Sergei Supinsky/AFPΤο Μετρό του Κιέβου, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης και εκτός των άλλων διαθέτει τον πιο βαθύ σταθμό Μετρό του κόσμου -κατασκευασμένο 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους- είναι από μόνο του ένα αξιοθέατο. Ένας σταθμός που πρέπει να δείτε είναι ο Zoloti Vorota (ή ‘Χρυσή Πύλη’) που μοιάζει με κάστρο.Οι τοίχοι του σταθμού, που συνεχώς ψηφίζεται ως ένας από τους πιο όμορφους του κόσμου, είναι στολισμένοι με ψηφιδωτά σε περίπλοκα σχέδια που αναπαριστούν αρχαίους τοπικούς ηγεμόνες, τους ιδρυτές του Κιέβου και τους πολιούχους αγίους της πόλης. Δείτε επίσης και τον σταθμό Osokorki, που φιλοξενεί οκτώ τεράστιες τοιχογραφίες δημιουργημένες από street artists από όλο τον κόσμο.Αγία Πετρούπολη, ΡωσίαΟ σταθμός Avtovo του Μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Tim Adams/FlickrΗ κατασκευή του Μετρό της Αγίας Πετρούπολης ξεκίνησε το 1941 αλλά διακόπηκε σύντομα εξαιτίας του πολέμου. Κάποιοι από τους υπόγειους σταθμούς είχαν ήδη ολοκληρωθεί και χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια για τους πολίτες της πόλης. Η λειτουργία του Μετρό δεν ξεκίνησε πριν το 1955.Αν και το Κίεβο διαθέτει σταθμό σε μεγαλύτερο βάθος, το Μετρό της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα από τα πιο βαθιά συστήματα σιδηρόδρομου στον κόσμο. Είναι επίσης και ένα από τα πιο πλούσια διακοσμημένα με ψηλοτάβανους σταθμούς στολισμένους με μάρμαρο, έργα τέχνης και πολυέλαιους.Λισαβόνα, ΠορτογαλίαΟ σταθμός Olaias της Λισαβόνας. Miguel Riopa/AFPΑντικατοπτρίζοντας τα χρώματα και τη ζωντάνια των δρόμων, το Μετρό της Λισαβόνας είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη γκαλερί της πόλης. Με περισσότερους από 50 σταθμούς στο δίκτυο, οι τοίχοι έχουν μετατραπεί σε καμβάδες για καλλιτέχνες, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες, αντικατοπτίζοντας την ιστορία και τον πολιτισμό της Πορτογαλίας με εμφανείς επιρροές από την περιοχή την οποία βρίσκεται κάθε σταθμός.Όπως συμβαίνει και σε πολλά κτήρια της πόλης, κάποιοι σταθμοί είναι διακοσμημένοι με όμορφα πλακίδια azulejo – παραδοσιακά κεραμικά που είναι συνδεδεμένα με τη χώρα για αιώνες- ενώ άλλοι όπος ο Olaias, σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα γιγάντιο καλειδοσκόπιο.Λονδίνο, Ηνωμένο ΒασίλειοΜία υπόγεια διάβαση που οδηγεί στο σταθμό King’s Cross and St. Pancras του Λονδίνου. David Azia/APΌντας το αρχαιότερο δίκτυο υπόγειου σιδηρόδρομου στον κόσμο με ηλικία άνω των 150 ετών, το Μετρό του Λονδίνου έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για κάθε άλλη πόλη με δίκτυο Μετρό. Παρά την ηλικία του, αυτός ο λαβύρινθος γραμμών και σταθμών κάτω από τους δρόμους του Λονδίνου συντηρείται και ανακαινίζεται συνεχώς χωρίς όμως να χάνει τις προηγούμενες σχεδιαστικές επιρροές του, όπως το Art Deco.Οι νεότεροι σταθμοί διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ διάσημοι καλλιτέχνες συχνά διαθέτουν το ταλέντο τους για την διακόσμησή τους, όπως ο Eduardo Paolozzi με τις θεαματικές μωσαϊκές τοιχογραφίες στο Tottenham Court Road. Ο “καλλιτεχνικός τοίχος” LED μήκους 90 μέτρων στο King’s Cross συνεχίζει σε αυτό το μονοπάτι.Νάπολη, ΙταλίαΟ σταθμός Toledo του Μετρό της Νάπολης. Gabriel Bouys/AFPΚρυμμένο κάτω από τους δρόμους της πόλης, το Μετρό της Νάπολης επεκτείνεται και εξελίσσεται συνεχώς, αποτελώντας σύμβολο αναγέννησης της πόλης και μετατροπής της από ένα ταπεινό λιμάνι σε έναν ακμάζων τουριστικό προορισμό. Κομμάτι της επιτυχίας του είναι το πρόγραμμα “Σταθμοί Τέχνης” το οποίο έδωσε σε ένα μεγάλο αριθμό σύγχρονων καλλιτεχνών απόλυτη ελευθερία να δημιουργήσουν την εμφάνιση των σταθμών.Περισσότερα από 180 έργα από 90 Ιταλούς και διεθνείς καλλιτέχνες κοσμούν τους σταθμούς του Μετρό. Ο σταθμός Toledo, ο οποίος ψηφίζεται συχνά ως ο πιο όμορφος σταθμός Μετρό της Ευρώπης, αποτελεί από μόνος του ένα αξιοθέατο της Νάπολης.Βερολίνο, ΓερμανίαΟ σταθμός Messe Nord του δικτύου U-bahn του Βερολίνου. Bernd Petrikat/PixabayΟ σχεδιασμός των σταθμών του δικτύου U-Bahn του Βερολίνου είναι τόσο περιπετειώδης όσο και η ιστορία της πόλης. Οι μετακινήσεις μεταξύ των δύο άκρων της πόλης διακόπηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με αποτέλεσμα πολλοί σταθμοί να έχουν σήμερα την ίδια εικόνα που είχαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Για παράδειγμα, ο σταθμός Alexanderplatz που είναι σαν να βγήκε από ταινία του Wes Anderson, ακόμα διατηρεί τα πλακίδια τοίχου σε απαλό μπλε χρώμα από τη δεκαετία του 20.Άλλοι σταθμοί, άλλαξαν εντελώς εμφάνιση κατά την ανακατασκευή τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετακινούμενοι με το Μετρό, θα συναντήσετε σταθμούς με διαφορετικά στιλ από Art Nouveau μέχρι και Μπρουταλισμό. Αν και το σύστημα εννοποιήθηκε και πάλι μετά την Πτώση του Τοίχους, πολλοί σταθμοί έχουν διατηρήσει την εικόνα του παρελθόντος.Βαρσοβία, ΠολωνίαΟ σταθμός Plac Wilsona του Μετρό της Βαρσοβίας. Janek Skarzynski/AFPΟι σταθμοί του Μετρό της πολωνικής πρωτεύσουσας άνοιξαν μόλις το 1995, αν και βρίσκονταν υπό κατασκευή για σχεδόν 80 χρόνια. Σήμερα, το Μετρό της Βαρσοβίας είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα και εύχρηστα στην Ευρώπη.Λόγω της μικρής ηλικίας του, ο σχεδιασμός των σταθμών είναι φουτουριστικός σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα Μετρό της Ευρώπης. Περπατώντας στις αποβάθρες των σταθμών Plac Wilsona and Nowy Świat-Uniwersytet για παράδειγμα, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε city break σε έναν άλλο κόσμο.Παρίσι, ΓαλλίαΟ σταθμός Arts et Métiers στο Παρίσι. Patrick Kovarik/AFPΗ χαρακτηριστική επένδυση με πλακάκια τοίχου των σταθμών του Παρισιανού Μετρό θα αποπνέει πάντα μία αίσθηση ρομαντισμού και νοσταλγίας. Ο υπόγειος σιδηρόδρομος της Πόλης του Φωτός έχει επηρεάσει βαθιά την ποπ κουλτούρα και έχει αποτυπωθεί σε ταινίες από το Amélie. Με τις εμβληματικές εισόδους σε στιλ Art Nouveau, τις χαρακτηριστικές πινακίδες των σταθμών και τις κορνίζες των αφισών, οι σταθμοί του Μετρό του Παρισιού είναι αμέσως αναγνωρίσιμοι.Υπάρχουν όμως και αυτοί που ξεχωρίζουν λόγω της διαφορετικότητάς τους, όπως ο Concorde, με τα πλακίδια με το κείμενο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη από τη Γαλλική Επανάσταση, ενώ ο σταθμός Arts et Métiers είναι ντυμένος με χαλκό, θυμίζει το εσωτερικό ενός υποβρυχίου.Μόσχα, ΡωσίαΟ σταθμός Kievskaya-Koltsevaya στη Μόσχα. Ludvig14/Wikimedia CommonsΑπό όλα τα σοβιετικά συστήματα Μετρό, αυτό της Μόσχας είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό από άποψη μεγέθους και αισθητικής. Αποτέλεσε άλλωστε ένα από τα πιο εμβληματικά κατασκευαστικά έργα της Σοβιετικής Ένωσης, αποπνέοντας τα ιδανικά του σταλινιστικού καθεστώτος.Με το εσωτερικό των σταθμών να συγκρίνεται συχνά με παλάτια, μουσεία και αίθουσες χορού, πολλοί σταθμοί διαθέτουν τοιχογραφίες και ανάγλυφα που αναπαριστούν τη ζωή στην Σοβιετική Ένωση, με στόχο την ενίσχυση του φρονήματος των επιβατών σύμφωνα με τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Σήμερα, το Μετρό της Μόσχας, που άνοιξε το 1935, διαθέτει πάνω από 200 σταθμούς και είναι αυτό με τους περισσότερους επιβάτες στην Ευρώπη.Στοκχόλμη, ΣουηδίαΟ σταθμός Rådhuset στο νησί Κungsholmen της Στοκχόλμης. Julian Herzog/Wikimedia CommonsΟι σταθμοί του Μετρό της Στοκχόλμης ξεχωρίζουν για τους ασυνήθιστους τοίχους και οροφές με εκτεθειμένα πετρώματα. Αυτό το δίκτυο του Μετρό όμως συχνά αποκαλείται και ως η μεγαλύτερη σε μήκος γκαλερί τέχνης της Ευρώπης αφού σχεδόν όλοι σταθμοί του δικτύου, ο ένας πιο εντυπωσιακός από τον άλλο, είναι διακοσμημένοι με πίνακες, γλυπτά, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, installations και χαρακτικά κατασκευασμένα, από εκατοντάδες διαφορετικούς καλλιτέχνες.Πηγή: euronews.comathenstransport.comsidirodromikanea