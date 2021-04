Μάλλον θα γνωρίζετε αρκετές εφαρμογές τερματικού, ειδικά αν ασχολείστε με Linux. Αν είσ

τε χρήστης Windows, μη βιαστείτε να αλλάξετε θέμα γιατί το eDEX-UI λειτουργεί και σε Windows, Linux, MacOS. Πρόκειται για μια εφαρμογή τερματικού που θα κάνει τον υπολογιστή σας να μοιάζει όπως αυτοί που βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και hacking. Τα εφέ του τερματικού είναι επηρεασμένα από την ταινία TRON legacy.

Το eDEX-UI είναι ένας εξομοιωτής τερματικού, ανοικτού λογισμικού, διαλειτουργικός που συνδυάζει εντυπωσιακή εμφάνιση και λειτουργικότητα. Εκτός από το βασικό παράθυρο της εφαρμογής που είναι ένα τερματικό, προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες όπως παρακολούθηση των πόρων συστήματος (system monitoring).

Το ακόλουθο video επιδεικνύει το eDEX-UI:

Οι δυνατότητες του eDEX-UI περιλαμβάνουν:

Multiple tabsSupport for cursesDirectory viewer to show the contents of the current working directoryDisplays system information that includes Motherboard info, Network status, IP, network bandwidth used, CPU usage, temperature of the CPU, RAM usage, and so onCustomization options to change the theme, keyboard layout, CSS injectionOptional sound effect to give you a hacking vibeCross-platform support (Windows, macOS, and Linux)

Μπορείτε να κατεβάσετε το eDEX-UI από εδώ.

