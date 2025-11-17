2025-11-17 10:07:04
Φωτογραφία για Συναγερμός για τη γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ φέρνει κρούσματα και βαρύτερη νόσηση – Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Για πρώιμη έναρξη της περιόδου της γρίπης, που μπορεί να φτάσει έως τα τέλος Απριλίου, αλλά και για ενδεχόμενη βαρύτερη νόσηση προειδοποιούν οι επιστήμονες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η φετινή σεζόν της γρίπης φαίνεται να μην μοιάζει με τις προηγούμενες. Η γρίπη στο νότιο ημισφαίριο φέτος ξεκίνησε νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, με αρκετές χώρες να αναφέρουν έντονη κυκλοφορία του ιού. Αυτό αποτελεί «προειδοποιητικό μήνυμα», καθώς η εποχικότητα εκεί συχνά προλέγει τι θα συμβεί στο βόρειο ημισφαίριο.

Τα ευρωπαϊκά παρατηρητήρια λοιμωδών νοσημάτων και γρίπης, προσθέτουν ακόμη μία ανησυχητική πληροφορία. Την αυξημένη διασπορά του νέου υποκλάδου Κ, υπότυπου της γρίπης Α(Η3Ν2).

