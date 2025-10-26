2025-10-26 10:31:27
Η μάχη της τηλεθέασης στο prime time της Κυριακής ήταν έντονη, με τα προγράμματα να διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού τόσο στη ζώνη των 8 όσο και στις 9 το βράδυ.

Στην πρώτη βραδινή ζώνη (20:00), την κορυφή κατέκτησε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σημειώνοντας 12,4% στο γενικό σύνολο. Λίγο πιο πίσω, στη δεύτερη θέση, βρέθηκε η οικογενειακή σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς» με 11,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στο κοινό.

Στη ζώνη των 21:00 και μετά, το «The Voice» του ΣΚΑΪ κυριάρχησε απόλυτα, συγκεντρώνοντας 23,4% και κατακτώντας την πρώτη θέση της βραδιάς. Το μαγειρικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, «Άκης Food Tour», σημείωσε 7,9% στον Alpha, ενώ την ίδια ώρα η κινηματογραφική πρόταση του MEGA κατέγραψε 7,9% και η ταινία του STAR ανέβηκε λίγο πιο ψηλά, στη δεύτερη θέση των 9μμ με 8,7%.

Η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 6,2%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Παρέα» σημείωσε 2,4%, παραμένοντας σταθερή στα χαμηλότερα επίπεδα τηλεθέασης.

Η βραδιά ανέδειξε για ακόμη μία φορά το «The Voice» ως τον απόλυτο νικητή της prime time ζώνης, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» διατηρεί την πρωτιά του στις 8, αποδεικνύοντας πως το τηλεπαιχνίδι εξακολουθεί να έχει φανατικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
