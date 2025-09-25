Τα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των θεατών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα. Στο κοινό των γυναικών 25-54, η πρώτη θέση παραμένει αδιαμφισβήτητα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία συγκέντρωσε μέσο όρο 23,8% και έφτασε να αγγίζει το 44,4% σε 15λεπτo. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16,1%, ενώ το «Happy Day» στον Alpha καταγράφει 13,5%.

Η εικόνα αλλάζει όμως στους άνδρες ηλικίας 25-54, όπου στην κορυφή βρίσκεται η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19%, δείχνοντας διαφορετικά τηλεοπτικά γούστα σε σχέση με το γυναικείο κοινό. Ακολουθεί η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 13,1% και η «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με περίπου 11,1%. Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πέφτει στο 8,9%, ενώ το «Happy Day» περιορίζεται στο 7,5%.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την καθοριστική σημασία της στόχευσης ανά φύλο για τις πρωινές εκπομπές, καθώς το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να αποδίδει πολύ διαφορετικά ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι διαφορές στις προτιμήσεις γυναικών και ανδρών δείχνουν ότι η επιλογή θεμάτων και η παρουσίαση μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την τηλεθέαση σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

