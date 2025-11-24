2025-11-24 12:53:46
Φωτογραφία για Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Κάνουμε μια πρώτης τάξεως επανάληψη στη γραμματική της 2ης ενότητας, συμπληρώνοντας τις παρακάτω διαδικτυακές ασκήσεις, μια και την ερχόμενη Δευτέρα, 1/12/ θα γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης (επισκεπτόμαστε και την προηγούμενη ανάρτηση) Ασκήσεις στα αριθμητικά:

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Άσκηση 4

Άσκηση 5

Άσκηση 6

Ασκήσεις στα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος:

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 49 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 21ου κεφαλαίου "Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια!" (σελίδα 50 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις και το πρόβλημα της σελίδας 11 του Τ.Ε..

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Πρώτο το The Voice of Greece στην prime time – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρώτο το The Voice of Greece στην prime time – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν [πίνακες]
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12
Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12
Ο ΟΣΕΘ δημιουργεί πλατφόρμα παραπόνων και παρατηρήσεων των επιβατών
Ο ΟΣΕΘ δημιουργεί πλατφόρμα παραπόνων και παρατηρήσεων των επιβατών
Οικονομικά Χριστούγεννα: Εντυπωσιακή διακόσμηση με μικρό κόστος
Οικονομικά Χριστούγεννα: Εντυπωσιακή διακόσμηση με μικρό κόστος
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου