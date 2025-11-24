2025-11-24 12:53:46
Γλώσσα: Κάνουμε μια πρώτης τάξεως επανάληψη στη γραμματική της 2ης ενότητας, συμπληρώνοντας τις παρακάτω διαδικτυακές ασκήσεις, μια και την ερχόμενη Δευτέρα, 1/12/ θα γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης (επισκεπτόμαστε και την προηγούμενη ανάρτηση) Ασκήσεις στα αριθμητικά:
Ασκήσεις στα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος:
Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 49 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 21ου κεφαλαίου "Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια!" (σελίδα 50 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις και το πρόβλημα της σελίδας 11 του Τ.Ε..
