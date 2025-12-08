2025-12-08 13:28:59
Γλώσσα: Συμπληρώνουμε τις εργασίες 3, 7β (σελίδες 58 και 60 - Β.Μ.) και 14 (σελίδα 42 - Τ.Ε.). Ξεκινά το ομαδικό project "Διαφημίζουμε το δικό μας διατροφικό προϊόν", που θα ολοκληρωθεί μετά τις γιορτές (λόγω φόρτου εργασίας αυτές τις ημέρες). Μπορούμε, βέβαια, να προετοιμάσουμε το έδαφος για τις διαφημίσεις μας, κάνοντας έναν πρώτο σχεδιασμό, με τις συμβουλές της σελίδας 59 του Β.Μ.. Σαφώς παίρνουμε και βοήθεια από το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης.
Μαθηματικά: Ξεκινήσαμε την επανάληψή μας στην ενότητα με τα κλάσματα. Στο τετράδιό μας, λοιπόν, λύνουμε από το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην τάξη σήμερα, τα προβλήματα 1, 2 και 6 και τις δύο μεικτές αριθμητικές παραστάσεις που ήδη γράψαμε στο τετράδιο. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέχουμε στη σχετική ανάρτηση.
Σχολική ζωή: Την ερχόμενη Δευτέρα, 15/12, το σχολείο μας θα παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση "Τα ξύλινα σπαθιά", βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Παντελή Καλιότσου
