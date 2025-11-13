2025-11-13 12:31:25

Για όλα όσα ειπώθηκαν χθες το βράδυ για τον ίδιο από τον Λάκη Λαζόπουλο και τη Σοφία Μουτίδου μίλησε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.



«Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα από χθες το βράδυ… Εγώ πήγα θέατρο χθες, δεν έβλεπα τηλεόραση και μου στέλνατε μηνύματα για το αν θα απαντήσω, να βγω να απαντήσω κλπ…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.



«Αν εδώ τώρα βλέπετε την εκπομπή για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε την, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε, γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια».



«Εγώ θα σχολιάζω όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε τώρα Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές, θα πω κι εγώ την άποψή μου, αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε γι’ αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό. Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, αλλά και τα θετικά τους».



«Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω, μακριά από εμένα αυτό» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας.



Πηγή: tvnea.com



