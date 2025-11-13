2025-11-13 12:31:25
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: Δεν πρόκειται να απαντήσω σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους
Για όλα όσα ειπώθηκαν χθες το βράδυ για τον ίδιο από τον Λάκη Λαζόπουλο  και τη Σοφία Μουτίδου  μίλησε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

«Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα από χθες το βράδυ… Εγώ πήγα θέατρο χθες, δεν έβλεπα τηλεόραση και μου στέλνατε μηνύματα για το αν θα απαντήσω, να βγω να απαντήσω κλπ…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αν εδώ τώρα βλέπετε την εκπομπή για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε την, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε, γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια».

«Εγώ θα σχολιάζω όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε τώρα Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές, θα πω κι εγώ την άποψή μου, αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε γι’ αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό. Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, αλλά και τα θετικά τους».

 «Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω, μακριά από εμένα αυτό» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κώστας Τσουρός: «Φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου »
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Τσουρός: «Φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου »
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας: Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση - Κατσαρίδης:Που είναι οι επίσημες καταγγελίες;
Γιώργος Λιάγκας: Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση - Κατσαρίδης:Που είναι οι επίσημες καταγγελίες;
Γιώργος Μερκουλίδης: «Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ μαζί του - Λειτούργησα και ως άνθρωπος»
Γιώργος Μερκουλίδης: «Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ μαζί του - Λειτούργησα και ως άνθρωπος»
«Super Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών- Στην 5η θέση ο Λιάγκας
«Super Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών- Στην 5η θέση ο Λιάγκας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της ΕΡΤ
Τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της ΕΡΤ
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
Τέμπη: Ωμή επιβεβαίωση της ελλιπούς εκπαίδευσης σταθμαρχών - Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ
Τέμπη: Ωμή επιβεβαίωση της ελλιπούς εκπαίδευσης σταθμαρχών - Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα