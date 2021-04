2021-04-09 18:09:12

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο του click away και την απελευθέρωση της αγοράς στην Αχαΐα στο μοντέλο της Αττικής -click away και click in shop- αναμένονται κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα.



Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη να λειτουργήσουν μόνο με τη μέθοδο του click away ενώ για την Αχαΐα θα επιτρέπονται και τα ραντεβού εντός των καταστημάτων. Για την Κοζάνη, η εισήγηση επαναλειτουργίας είναι αρνητική καθώς η επιδημιολογική εικόνα είναι πιο επιβαρυμένη.



Οι ειδικοί πρότειναν να παραμείνουν κλειστά τα mall σε όλη τη χώρα, ενώ αρνητική είναι και η εισήγηση για τις διαδημοτικές μετακινήσεις τις καθημερινές καθώς τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας στη χώρα μας παραμένουν άκρως ανησυχητικά, με την πίεση στο ΕΣΥ να εντείνεται, κυρίως στην Αττική.



Στην ενημέρωση συμμετέχουν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.



