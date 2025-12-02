2025-12-02 08:56:12
Φωτογραφία για Η ενημέρωση του MEGA ήταν και τον Νοέμβριο πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης...

 



Με συνέπεια και υπευθυνότητα στην καθημερινή κάλυψη της ειδησεογραφίας, το MEGA συνεχίζει να καταγράφει τις εξελίξεις, να δίνει βήμα στην κοινωνία και να αναδεικνύει όσα απασχολούν τους πολίτες, διατηρώντας σταθερή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επιβεβαίωσε, και τον Νοέμβριο, την πρωτιά του και τη θέση του ως βασικό σημείο αναφοράς της βραδινής ενημέρωσης.

Με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα - Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή - Κυριακή), και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό, οι ειδήσεις του MEGA ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό, συγκεντρώνοντας 552.000 τηλεθεατές. Ακολούθησαν: ALPHA 527.000, STAR 477.000, ΣΚΑΪ 345.000, ANT1 295.000, OPEN 274.000, ΕΡΤ1 192.000.

«Live News»

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο διατήρησε την ισχυρή του παρουσία στην απογευματινή ζώνη, προσφέροντας άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για όλα όσα καθορίζουν την επικαιρότητα.

Τον Νοέμβριο, η εκπομπή παρέμεινε στην κορυφή με μέσο όρο 19,2% στο σύνολο του κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψε μέσο όρο 16,1%.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη σημείωσε και τον Νοέμβριο εξαιρετική πορεία. Με μέσο όρο 18,6% στο σύνολο του κοινού και 18,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, το πρωινό magazino του MEGA παρέμεινε πρώτο ανάμεσα στα ενημερωτικά αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Lingo ετοιμάζεται... - Αυτή είναι η υποψήφια για την παρουσίαση...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το "Lingo" ετοιμάζεται... - Αυτή είναι η υποψήφια για την παρουσίαση...
Μαρίνα Σάττι: Πήρε εξιτήριο «Δεν φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαρίνα Σάττι: Πήρε εξιτήριο «Δεν φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega» στην πρωινή ενημέρωση
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega» στην πρωινή ενημέρωση
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγία: Πρώτο το «Buongiorno» στο Mega
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγία: Πρώτο το «Buongiorno» στο Mega
Συντάξεις: Τα τελικά ποσά μετά τις αυξήσεις 2,4% για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικά οι πίνακες]
Συντάξεις: Τα τελικά ποσά μετά τις αυξήσεις 2,4% για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικά οι πίνακες]
Alpha: Πρώτος τον Νοέμβριο, πρώτος στη χρονιά, πρώτος τη σεζόν !
Alpha: Πρώτος τον Νοέμβριο, πρώτος στη χρονιά, πρώτος τη σεζόν !
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟ PC: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Phone Link Των Windows 11
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟ PC: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Phone Link Των Windows 11
Συντάξεις: Τα τελικά ποσά μετά τις αυξήσεις 2,4% για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικά οι πίνακες]
Συντάξεις: Τα τελικά ποσά μετά τις αυξήσεις 2,4% για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικά οι πίνακες]
Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου
Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου
Ιράν και Τουρκία ξεκινούν στρατηγικό σιδηροδρομικό έργο για την αναδιάρθρωση του δικτύου εμπορίου της Ευρασίας
Ιράν και Τουρκία ξεκινούν στρατηγικό σιδηροδρομικό έργο για την αναδιάρθρωση του δικτύου εμπορίου της Ευρασίας
Θ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει
Θ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει