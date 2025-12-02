Με συνέπεια και υπευθυνότητα στην καθημερινή κάλυψη της ειδησεογραφίας, το MEGA συνεχίζει να καταγράφει τις εξελίξεις, να δίνει βήμα στην κοινωνία και να αναδεικνύει όσα απασχολούν τους πολίτες, διατηρώντας σταθερή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επιβεβαίωσε, και τον Νοέμβριο, την πρωτιά του και τη θέση του ως βασικό σημείο αναφοράς της βραδινής ενημέρωσης.

Με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα - Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή - Κυριακή), και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό, οι ειδήσεις του MEGA ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό, συγκεντρώνοντας 552.000 τηλεθεατές. Ακολούθησαν: ALPHA 527.000, STAR 477.000, ΣΚΑΪ 345.000, ANT1 295.000, OPEN 274.000, ΕΡΤ1 192.000.

«Live News»

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο διατήρησε την ισχυρή του παρουσία στην απογευματινή ζώνη, προσφέροντας άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για όλα όσα καθορίζουν την επικαιρότητα.

Τον Νοέμβριο, η εκπομπή παρέμεινε στην κορυφή με μέσο όρο 19,2% στο σύνολο του κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψε μέσο όρο 16,1%.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη σημείωσε και τον Νοέμβριο εξαιρετική πορεία. Με μέσο όρο 18,6% στο σύνολο του κοινού και 18,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, το πρωινό magazino του MEGA παρέμεινε πρώτο ανάμεσα στα ενημερωτικά αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού.







Πηγή: tvnea.com